Вашингтон, 5 января. Американская и немецкая стороны должны придерживаться единой и последовательной политической линии в отношениях с РФ. Об этом заявила журналистам бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Кондолиза Райс.

По словам дипломата, Вашингтону и Берлину также не стоит забывать о «темных сторонах» политики Москвы и ее «конфронтационном поведении» в отношении стран Европы и НАТО.

«Нам нужно продолжить искать сферы, в которых приемлемо сотрудничество с Россией, и не изолировать страну», — призвала Райс в интервью немецкому изданию Cicero.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов указал на то, что размещение ударных сил и средств НАТО на территориях граничащих с РФ стран ухудшает ситуацию в вопросе их безопасности.