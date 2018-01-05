Сирия, 5 января. Жители населенного пункта Аюба в Даръа получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. САА при помощи ВКС РФ заняла четыре населенных пункта в Идлибе. «Нусра»*** предпринимает попытки объединить силы вооруженной оппозиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли точечные авиаудары по укреплениям боевиков в Восточной Гуте; заняли позиции в 100 метрах от военной базы САА в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»1: понесло потери в военной технике в столкновениях с «Ан-Нусрой» в северной части провинции Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала демонстрации в городе Ад-Дана в Идлибе, пытаясь объединить боевиков; утратила четыре деревни на юго-востоке Идлиба.

«Файлак Аш-Шам»: понесла потери в столкновениях с САА в квартале Аль-Рашидин на западе Алеппо; подверглась ответному обстрелу САА к западу от города Алеппо.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (EMCnewscenter1), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет о том, что военные самолеты ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по фортификационным сооружениям радикалов вооруженной оппозиции, расположенным на окраинах населенных пунктов Хамурия, Ирбин, Мадира и Месраба. Данные о нанесенном исламистам уроне пока не оглашались.

Между тем вблизи населенного пункта Хараста продолжаются вооруженные стычки между оппозиционными группировками и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА), передает информационное агентство FSA Platform. Согласно последним сведениям, полученным военными источниками новостного портала Al Masdar News, на данный момент войска САР заняли позиции в 100 метрах к западу от военной базы, осажденной радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 и «Ахрар Аш-Шам».

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News передает, что группировка «Файлак Аш-Шам», связанная Сирийской свободной армией** (ССА), вновь выступила против Сирийской арабской армии (САА) в западном районе Алеппо Аль-Рашидин. Тем не менее, по предварительным данным, в ходе вооруженного противостояния боевики лишились пятерых исламистов. «Файлак Аш-Шам», в свою очередь, опубликовала видеозапись, на которой запечатлен обстрел танка правительственных войск вблизи города Ацхан. На видео, однако, видно, что американская ракета TOW, которую использовали радикалы, не достигла намеченной цели.

После нападения боевиков в Аль-Рашидине силы САР открыли ответный огонь по укреплениям группировки в окрестностях населенных пунктов Зитан и Халса. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Даръа

Российские военные из центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн гуманитарной помощи мирным жителям населенного пункта Аюба, расположенного на северо-востоке Даръа в районе границы с соседней провинцией Эль-Кунейтра. Об этом сообщает информационный портал ТАСС. Одну треть всего населения деревни составляют беженцы. В то время, когда конвой с гумпомощью от РФ достиг пункта назначения, в поселение также начали стягиваться люди из соседних деревень. Данные районы находятся в непосредственной близости от территорий, оккупированных радикалами вооруженной оппозиции, вследствие чего жители постоянно находятся под угрозой возможных нападений исламистов, если не с целью захвата территорий, то с целью пополнить запасы продовольствия. Таким образом, гражданские лица испытывают острую нехватку продуктов питания и медикаментов.

Между тем Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) заявляет об обстрелах со стороны сирийских войск района Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. Однако данные сведения не были подтверждены официальными новостными порталами. Напомним, в Даръа, Эль-Кунейтре и Эс-Сувейде действует перемирие между так называемой «умеренной оппозицией» и САА. Правительственные силы открывают огонь только в случае агрессии со стороны исламистов или по террористам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в отношении которых режим тишины не действует.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся в городе Ад-Дана на севере Идлиба, вышли на демонстрации с призывами объединить все силы вооруженной оппозиции и выступить против правительственной армии и законного президента Башара Асада. Об этом сообщает оппозиционное агентство новостей EMC News Center. Напомним, исламисты уже не в первый раз пытаются призвать антиправительственные группировки к созданию единого координационного центра. Однако в то же время радикалы ведут постоянную междоусобную борьбу за расширение зон влияния в провинции, вследствие чего попытки объединения так и не увенчались успехом.

Между тем на карте военных действий Civil War Map появились данные о том, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС освободила деревни Аль-Марджиб, Марджиб Аль-Машхад, Умм Раджим и Каср Аль-Абъяд, расположенные на юго-востоке Идлиба, после ожесточенных столкновений с боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам». Информация о потерях со стороны радикалов пока уточняется.

Провинция Хама

Продолжаются столкновения между террористами «Исламского государства» и боевиками антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от города Хама. Напомним, несколькими часами ранее ИГИЛовцам удалось захватить населенные пункты Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб, оккупированные силами вооруженной оппозиции. В ответ исламисты открыли огонь по недавно утерянным деревням, уничтожив грузовик и артиллерийскую установку ИГИЛ. Согласно данным агентства новостей EMC News Сenter, бои все еще продолжаются на линии соприкосновения сил противников. Информации о потерях сторон в живой силе пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)