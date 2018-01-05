МИД России приветствует первые контакты между Южной Кореей и КНДР

Москва, 5 января. Российская сторона приветствует первые контакты между Северной Кореей и КНДР. Об этом в пятницу заявила журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По словам российского дипломата, прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном будет способствовать урегулированию конфликта на территории Корейского полуострова.

«Приветствуем то, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном… Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее стало известно о том, что 9 января 2018 года пройдут прямые переговоры между представителями Северной и Южной Кореей. В рамках диалога стороны планируют обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.