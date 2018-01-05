Яровая о «прощании» Украины с Россией: Порошенко впору просить прощения

Москва, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко, который заявил о том, что Киев окончательно попрощался с Москвой, должен просить прошения у украинцев за причиненные им страдания. Так считает вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая.

По словам Яровой, Порошенко «опять голосит о прощании».

«Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Его прощальные и, на самом деле, неумные заявления только усугубляют его и без того большую вину перед украинским народом. Поэтому вместо смешных «прощай» ему в пору уже сейчас просить прощения у граждан Украины за принесенные беды и страдания», — подчеркнула российский депутат, комментируя высказывание украинского лидера.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинская сторона сказала «окончательное «прощай» русской и советской империям».

Непосредственно председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков напомнил украинскому политику о том, что российская сторона по-прежнему остается главным торговым партнером Киева.