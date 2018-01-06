Сирия: корреспондент ФАН посетил осажденные «Джебхат ан-Нусрой» поселки к северу от Идлиба

По мере того как подразделения Сирийской арабской армии (САА), прикрываемые российскими ВКС, продвигаются на юге провинции Идлиб, напряженность в рядах террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность группировки запрещена в РФ) все больше возрастает. Как видно пытаясь напомнить о себе и показать, что они все еще сильны, боевики вновь открыли огонь по мирным кварталам осажденных поселений Аль-Фуа и Кефрайя. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил эти шиитские населенные пункты, регулярно подвергающиеся обстрелам террористов.

За последние десять дней исламисты совершили сразу несколько нападений на Аль-Фуа и Кефрайя, которые на протяжении уже трех лет находятся в кольце блокады. При этом боевики использовали современные снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы. В результате несколько местных жителей и военнослужащих САА были убиты и ранены. Наш корреспондент посетил местный госпиталь, где узнал о состоянии пострадавших.

Как рассказали медработники, в ходе обстрелов в последние дни погибли четыре человека, еще шесть получили ранения, причем двое из них сейчас находятся в критическом состоянии. В условиях блокады оказать более-менее полноценную медицинскую помощь крайне сложно, признаются сотрудники. При этом новые пострадавшие в результате действий террористов поступают почти ежедневно, многие из них умирают на больничных койках.

Как выяснилось уже после съемок репортажа, один из местных мужчин Муса Абу Аль-Хаир, находившийся в очень тяжелом состоянии (его можно увидеть в самом конце видео), все-таки скончался от ранений в грудь, полученных в результате снайперского обстрела со стороны членов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Информацию об этом нашему корреспонденту позже передала одна из медсестер. По ее словам, этого бы не случилось, если бы их госпиталь располагал элементарным набором необходимых медикаментов. Однако крупнейшие гуманитарные организации вновь остались равнодушными, несмотря на многочисленные обращения и запросы врачей.

Новые жертвы боевиков, которых Запад называет «умеренными», между тем сейчас стоят на пороге жизни и смерти, но международное сообщество продолжает молчать. Как отмечают местные медработники, и ООН, и другие подобные гуманитарные организации как будто специально не замечают страданий простых сирийцев, попавших в ловушку так называемой вооруженной оппозиции. При этом они раздули целую историю из-за ситуации в Восточной Гуте: повторяя дезинформирующие сообщения за боевиками, западные СМИ тиражируют сведения о том, что силы Башара Асада будто бы терроризируют жителей предместий Дамаска постоянными обстрелами и атаками. Тем не менее они закрывают глаза на тот факт, что именно исламисты, которые разграбили и разрушили весь этот регион, переоборудовав гражданские объекты в свои базы и склады, являются истинной причиной гуманитарного кризиса в Гуте.

Потому жителям Аль-Фуа и Кефрайи остается надеяться лишь на правительственные войска САР и российские ВКС, которые стремительными темпами продвигаются вглубь провинции Идлиб, уничтожая террористов «Ан-Нусры», их командные пункты и технику. В настоящий момент подразделения САА, прикрываемые боевой авиацией РФ, уже почти достигли города Синджар на юго-востоке региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.