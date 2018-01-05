Сирия: российские самолеты доставили гумпомощь из Ингушетии

Дамаск, 5 января. Самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны Российской Федерации доставили на территорию Сирийской Арабской Республики крупный гуманитарный груз, который собрали представители мусульманских и христианских общин Ингушетии. Об этом журналистам в пятницу рассказал заместитель начальника российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Михаил Завалкин.

Речь идет о 25 тоннах груза. Гумпомощь должны получить мирные сирийцы, пострадавшие в ходе регионального конфликта.

«Это, конечно же, сладкие подарки детям к Новому году, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, школьные доски», — цитирует слова Завалкина РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные доставили в город Аюба в сирийской провинции Даръа несколько тонн гуманитарной помощи.