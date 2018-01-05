18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Мурманска угрожал убийством 58-летней супруге
Общество
Сирия: российские самолеты доставили гумпомощь из Ингушетии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские самолеты доставили гумпомощь из Ингушетии

    18:30  5 Января 2018  /обновлено: 18:30  05 Января 2018
    652

    Сирия: российские самолеты доставили гумпомощь из Ингушетии

    Дамаск, 5 января. Самолеты военно-транспортной авиации министерства обороны Российской Федерации доставили на территорию Сирийской Арабской Республики крупный гуманитарный груз, который собрали представители мусульманских и христианских общин Ингушетии. Об этом журналистам в пятницу рассказал заместитель начальника российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Михаил Завалкин.

    Речь идет о 25 тоннах груза. Гумпомощь должны получить мирные сирийцы, пострадавшие в ходе регионального конфликта. 

    «Это, конечно же, сладкие подарки детям к Новому году, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, школьные доски», — цитирует слова Завалкина РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российские военные доставили в город Аюба в сирийской провинции Даръа несколько тонн гуманитарной помощи.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка

      16:46 5 Января 2018 4913
      Читать
      15:59
      Сегодня

      Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии
      13:55
      Сегодня

      КС Молдавии поддержал запрет новостных передач из России в обход президента
      11:05
      Сегодня

      Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы
      4:44
      Сегодня

      Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию
      0:26
      Сегодня

      Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 8590

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9770

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10251

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      17497

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3385
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      14:09   5 Января 2018
      7908
      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      7:28   5 Января 2018
      1232
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      9244
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      6514