Голая активистка Femen в образе Трампа устроила акцию у посольства США в Киеве

Москва, 5 января. Голая пышнотелая участница движения Femen в образе президента США Дональда Трампа устроила акцию у стен американского посольства в Киеве.

У посольства США в Киеве в пятницу, 5 января, появилась голая женщина солидных размеров. На теле незнакомки были видны слова «Мистер Большая Кнопка».

Как оказалось, обнаженная активистка является участницей движения Femen. У стен посольства она высмеивала конфликт между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном из-за размера «ядерных кнопок».

В руках она держала так называемый «ядерный чемоданчик», на котором была сделана надпись «ядерный футбол».

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов», — цитируют украинские СМИ представителя Femen.

«Господа президенты, — обращаются участники движения к лидерам США и КНДР, — если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!»

Позже выяснилось, что в образе Трампа у стен посольства появилась 36-летняя Александра Немчинова из Донецка.