18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Выборы 2018
Выборы-2018: супруга муфтия Дагестана не смогла стать кандидатом в президенты РФ
Украина
Голая активистка Femen в образе Трампа устроила акцию у посольства США в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Голая активистка Femen в образе Трампа устроила акцию у посольства США в Киеве

    18:17  5 Января 2018  /обновлено: 18:17  05 Января 2018
    1057

    Голая активистка Femen в образе Трампа устроила акцию у посольства США в Киеве

    Москва, 5 января. Голая пышнотелая участница движения Femen в образе президента США Дональда Трампа устроила акцию у стен американского посольства в Киеве.

    У посольства США в Киеве в пятницу, 5 января, появилась голая женщина солидных размеров. На теле незнакомки были видны слова «Мистер Большая Кнопка».

    Как оказалось, обнаженная активистка является участницей движения Femen. У стен посольства она высмеивала конфликт между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном из-за размера «ядерных кнопок».

    В руках она держала так называемый «ядерный чемоданчик», на котором была сделана надпись «ядерный футбол».

    «В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов», — цитируют украинские СМИ представителя Femen.

    «Господа президенты, — обращаются участники движения к лидерам США и КНДР, — если бог обделил вас кнопкой, это еще не повод для уничтожения мира!»

    Позже выяснилось, что в образе Трампа у стен посольства появилась 36-летняя Александра Немчинова из Донецка.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #трамп #ким чен ын #акция #femen #посольство сша #голая женщина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка

      16:46 5 Января 2018 4913
      Читать
      15:59
      Сегодня

      Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии
      13:55
      Сегодня

      КС Молдавии поддержал запрет новостных передач из России в обход президента
      11:05
      Сегодня

      Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы
      4:44
      Сегодня

      Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию
      0:26
      Сегодня

      Клинцевич: План Киева подорвать российский газопровод не удивил

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 8590

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9770

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10251

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      17497

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3385
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      14:09   5 Января 2018
      7908
      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      7:28   5 Января 2018
      1232
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      9244
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      6514