Германия упрекнула Россию, Китай и США в презрении к Евросоюзу

Берлин, 5 января. Российская, китайская и американская стороны якобы «ни во что не ставят» Евросоюз и предпочитают отстаивать свои национальные интересы. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Глава МИД ФРГ считает, что для Парижа, Лондона и Вашингтона интересы Берлина отошли на второй план, а Москва сотрудничает с Пекином, Дамаском и Тегераном.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его», — цитирует слова немецкого дипломата издание Der Spiegel.

Как подчеркнул Габриэль, государства Европы должны определить для себя совокупность общих интересов. Однако он сомневается в существовании «традиционных» европейских ценностей, которыми считаются свобода, демократия и соблюдение прав человека.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович провел переговоры с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. В ходе диалога стороны обсудили вопросы, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2».