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Выборы 2018
Выборы-2018: супруга муфтия Дагестана не смогла стать кандидатом в президенты РФ
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    Главные новости 5 января

    19:00  5 Января 2018
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    Главные новости 5 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 5 января.

    Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, где перечислил украинские достижения в 2017 году. «Ярлык на княжение от Запада»: эксперты объяснили, зачем Порошенко «прощается» с Россией.

    Поездка украинцев в Россию нередко является «билетом в один конец», об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте консульской службы министерства иностранных дел Украины. Украина без России окажется в состоянии полной катастрофы — эксперт.

    Военные эксперты объяснили журналисту Антону Красовскому, состоящему в штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в чем разница между советскими и современными российскими ракетами. Военные эксперты объяснили Красовскому ошибочность его мнения о российских ракетах.

    Отмеченная в 2010 году как «самая волосатая девушка» мира жительница Таиланда Супатра Сасупфан вышла замуж в возрасте 17 лет. «Самая волосатая» в мире девушка вышла замуж.

    Россияне в социальных сетях энергично отреагировали на очередное заявление Петра Порошенко об очередном «прощании» с Россией. Россияне отреагировали на заявление Порошенко о новом «прощании» с РФ.

    Депутат Государственной думы Казбек Тайсаев прокомментировал заявление МИД Украины о «билете в один конец» Это агония: в Госдуме прокомментировали заявление Киева о «билете в один конец».

    Специалисты автомобильной отрасли составили рейтинг самых дешевых легковых автомобилей России. Эксперты назвали топ-10 самых дешевых автомобилей в России.

    Сирия, 5 января. «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам»; боевики в Харасте могут использовать подземные коммуникации. Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Президент Украины Петр Порошенко вновь заявил об окончательном прощании с Россией. Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией.

    Лучшую в мире диету выбрали исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови. Ученые рассказали, какая диета является лучшей в мире.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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