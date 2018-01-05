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Сирия новости 5 января 19.30: потери «Ан-Нусры» в Хаме, 500 добровольцев вступили в ряды САА в Хомсе
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    Сирия новости 5 января 19.30: потери «Ан-Нусры» в Хаме, 500 добровольцев вступили в ряды САА в Хомсе

    19:30  5 Января 2018  /обновлено: 20:05  05 Января 2018
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    Сирия новости 5 января 19.30: потери «Ан-Нусры» в Хаме, 500 добровольцев вступили в ряды САА в Хомсе

    Сирия, 5 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 лишилась двух населенных пунктов северо-восточнее Хамы. 500 добровольцев вступили в ряды САА в восточной части Хомса. Сотрудник интернет-портала ИГ1 был арестован в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с сирийскими ВВС проводят боевые вылеты в провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают контрнаступление в деревне Хараста в Восточной Гуте Дамаска; пополнили ряды новыми добровольцами в восточной части провинции Хомс.

    «Исламское государство»1: отбило у «Ан-Нусры» населенные пункты Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб к северо-востоку от Идлиба.

    «Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА вблизи деревень Мариджаб и Мариджаб Аль-Машахад на юго-востоке провинции Идлиб; подверглась ответному обстрелу САА к северу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Оппозиционное агентство новостей EMC News Center передает, что в населенном пункте Хараста, расположенном на территории оазиса Восточная Гута, продолжается контрнаступление Сирийской арабской армии (САА) против объединенных сил группировок «Джебхат Ан-Нусра», «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Напомним, правительственные подразделения пытаются прорвать кольцо окружения вокруг военной базы, занимаемой военнослужащими САА. Несколькими часами ранее войскам Башара Асада удалось отбить у исламистов ряд зданий, а также нанести серьезный урон противнику: в ходе боестолкновений по меньшей мере 30 боевиков были ликвидированы.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Информационный портал FARS News Agency сообщает, что после того как террористы «Исламского государства» попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на востоке региона, более пятисот молодых людей присоединились к правительственным силам, чтобы уничтожить всех оставшихся последователей террористической группировки. Новобранцы прибыли в призывные центры в Хомсе преимущественно из районов населенных пунктов Таль-Бисса и Аль-Хула, контролируемых боевиками вооруженной оппозиции на севере региона. Это стало возможным благодаря заключению перемирия между правительственной армией и формированиями умеренной оппозиции. Напомним, переговоры были проведены при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. После этого в начале августа прошлого года вступил в силу режим прекращения огня. Однако некоторые антиправительственные группировки время от времени нарушают перемирие, обстреливая подконтрольные армии САР территории.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    На северо-востоке провинции Идлиб не прекращаются ожесточенные бои между  боевиками исламистских организаций, выступающих на стороне «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, и правительственными войсками, поддерживаемыми ВКС РФ и проасадовскими ополченческими отрядами. Информагентство EMC News Center сообщает, что в настоящий момент наиболее ожесточенные столкновения отмечаются в окрестностях деревень Мариджаб и Мариджаб Аль-Машахад, расположенных южнее ключевого города Синджар. Напомним, Синджар имеет важное стратегическое значение, поскольку находится на магистрали, пролегающей через юго-восток Идлиба, юго-запад Алеппо и северо-восток Хамы.

    Тем временем артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по опорным пунктам исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Увейд. Значительную поддержку союзникам оказывают российские ВКС и ВВС Сирии, проводящие боевые вылеты на подступах к городу Маарет Ан-Нуман  и в районе авиабазы «Абу Ад-Духур», о чем сообщает на своей странице в Twitter военный источник (sy_justice). Данных о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) в ответ на предыдущие обстрелы боевиков открыли артиллерийский огонь по укрепленным районам радикалов «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

    Между тем в северо-восточной части провинции возобновились столкновения между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства», которым удалось покинуть территории Акербатского котла и захватить ряд населенных пунктов у «Ан-Нусры». Согласно информации новостного портала Al Masdar News, после нескольких недель бездействия ИГИЛовцы начали внезапную атаку, отбив у исламистов еще два поселения. Военные источники AMN передают, что в течение нескольких последних часов террористы «Джебхат Фатх Аш-Шам» лишились деревень Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб. Отряды «Нусры» были вынуждены отступить.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Военный источник в социальной сети Twitter (teamsmediawar_1) сообщает, что вооруженные силы Ирака вместе с отрядами «Хашд Аш-Шааби» продолжают военную операцию по зачистке провинции Киркук от террористов «Исламского государства», занимающихся подпольной деятельностью. Новые подробности о ходе военной операции пока выясняются. Ранее сообщалось, что во время обысков были обнаружены как минимум 14 ИГИЛовцев, четверо из которых оказали сопротивление и были застрелены.

    Тем временем появилась информация о том, что в провинции Багдад был арестован один из сотрудников медиа-портала «Аль-Амак», подконтрольного террористической группировке. Об обстоятельствах задержания боевика пока ничего неизвестно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    Сирия новости 5 января 19.30: потери «Ан-Нусры» в Хаме, 500 добровольцев вступили в ряды САА в Хомсе
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    Сирия новости 5 января 12.30: боевики заявили о своих потерях в Восточной Гуте, Дамаск под огнем исламистов
    Сирия новости 5 января 07.00: «Ахрар аш-Шам» пытается прорвать оборону САА в Харасте; мирные жители пытаются помешать «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе
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