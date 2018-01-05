Сирия, 5 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 лишилась двух населенных пунктов северо-восточнее Хамы. 500 добровольцев вступили в ряды САА в восточной части Хомса. Сотрудник интернет-портала ИГ1 был арестован в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с сирийскими ВВС проводят боевые вылеты в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают контрнаступление в деревне Хараста в Восточной Гуте Дамаска; пополнили ряды новыми добровольцами в восточной части провинции Хомс.

«Исламское государство»1: отбило у «Ан-Нусры» населенные пункты Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб к северо-востоку от Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА вблизи деревень Мариджаб и Мариджаб Аль-Машахад на юго-востоке провинции Идлиб; подверглась ответному обстрелу САА к северу от Хамы.

Провинция Дамаск

Оппозиционное агентство новостей EMC News Center передает, что в населенном пункте Хараста, расположенном на территории оазиса Восточная Гута, продолжается контрнаступление Сирийской арабской армии (САА) против объединенных сил группировок «Джебхат Ан-Нусра», «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир Аш-Шам». Напомним, правительственные подразделения пытаются прорвать кольцо окружения вокруг военной базы, занимаемой военнослужащими САА. Несколькими часами ранее войскам Башара Асада удалось отбить у исламистов ряд зданий, а также нанести серьезный урон противнику: в ходе боестолкновений по меньшей мере 30 боевиков были ликвидированы.

Провинция Хомс

Информационный портал FARS News Agency сообщает, что после того как террористы «Исламского государства» попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на востоке региона, более пятисот молодых людей присоединились к правительственным силам, чтобы уничтожить всех оставшихся последователей террористической группировки. Новобранцы прибыли в призывные центры в Хомсе преимущественно из районов населенных пунктов Таль-Бисса и Аль-Хула, контролируемых боевиками вооруженной оппозиции на севере региона. Это стало возможным благодаря заключению перемирия между правительственной армией и формированиями умеренной оппозиции. Напомним, переговоры были проведены при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. После этого в начале августа прошлого года вступил в силу режим прекращения огня. Однако некоторые антиправительственные группировки время от времени нарушают перемирие, обстреливая подконтрольные армии САР территории.

Провинция Идлиб

На северо-востоке провинции Идлиб не прекращаются ожесточенные бои между боевиками исламистских организаций, выступающих на стороне «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, и правительственными войсками, поддерживаемыми ВКС РФ и проасадовскими ополченческими отрядами. Информагентство EMC News Center сообщает, что в настоящий момент наиболее ожесточенные столкновения отмечаются в окрестностях деревень Мариджаб и Мариджаб Аль-Машахад, расположенных южнее ключевого города Синджар. Напомним, Синджар имеет важное стратегическое значение, поскольку находится на магистрали, пролегающей через юго-восток Идлиба, юго-запад Алеппо и северо-восток Хамы.

Тем временем артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по опорным пунктам исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Увейд. Значительную поддержку союзникам оказывают российские ВКС и ВВС Сирии, проводящие боевые вылеты на подступах к городу Маарет Ан-Нуман и в районе авиабазы «Абу Ад-Духур», о чем сообщает на своей странице в Twitter военный источник (sy_justice). Данных о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) в ответ на предыдущие обстрелы боевиков открыли артиллерийский огонь по укрепленным районам радикалов «Джебхат Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. О нанесенном исламистам уроне пока не сообщалось.

Между тем в северо-восточной части провинции возобновились столкновения между боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства», которым удалось покинуть территории Акербатского котла и захватить ряд населенных пунктов у «Ан-Нусры». Согласно информации новостного портала Al Masdar News, после нескольких недель бездействия ИГИЛовцы начали внезапную атаку, отбив у исламистов еще два поселения. Военные источники AMN передают, что в течение нескольких последних часов террористы «Джебхат Фатх Аш-Шам» лишились деревень Расмус Аль-Хамам и Хавайс бен Хадиб. Отряды «Нусры» были вынуждены отступить.

Ирак

Военный источник в социальной сети Twitter (teamsmediawar_1) сообщает, что вооруженные силы Ирака вместе с отрядами «Хашд Аш-Шааби» продолжают военную операцию по зачистке провинции Киркук от террористов «Исламского государства», занимающихся подпольной деятельностью. Новые подробности о ходе военной операции пока выясняются. Ранее сообщалось, что во время обысков были обнаружены как минимум 14 ИГИЛовцев, четверо из которых оказали сопротивление и были застрелены.

Тем временем появилась информация о том, что в провинции Багдад был арестован один из сотрудников медиа-портала «Аль-Амак», подконтрольного террористической группировке. Об обстоятельствах задержания боевика пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)