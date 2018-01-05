Роскомнадзор просит Instagram объяснить причины блокировки «Аптекарского огорода»

Москва, 5 января. Администрация Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Роскомнадзор просит от представителей социальной сети объяснений.

Накануне, 4 января, Instagram без предварительных уведомлений и объяснений заблокировал страницу «Аптекарского огорода», за которой следили более 300 тысяч человек. Администрация Ботанического сада МГУ была шокирована произошедшим и попыталась выяснить причины произошедшего. Как оказалось, представители социальной сети хотят видеть юридические документы сада.

«Но мы — структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания, — цитирует РИА Новости директора сада Алексея Ретеюма. — У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе».

В руководстве «Аптекарского огорода» также подчеркнули, что ни разу не выкладывали в этом аккаунте какие-либо рекламные посты. Страница была заблокирована во время проведения фестиваля «Тропическая зима», что особенно расстроило представителей сада.

Роскомнадзор вступился за заблокированную страницу. В ведомстве напомнили, что Ботанический сад МГУ представляет собой некоммерческую организацию, которая занимается исключительно образовательной и научной работой.