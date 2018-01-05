«Локомотив» может арендовать бывшего игрока «Ростова»

Москва, 5 января. По информации Федерального агентства новостей, московский «Локомотив» может арендовать защитника греческого «Олимпиакоса» Хрвое Милича.

28-летний хорват не проходит в основу греческого клуба, который готов отдать игрока в аренду с правом выкупа.

Милич перешел в «Олимпиакос» летом 2017 года из «Фиорентины». Ранее греческие СМИ сообщили об интересе «железнодорожников» к футболисту, в 2013–2015 годах выступавшему за «Ростов».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что защитником «Зенита» Доменико Кришито заинтересовался миланский клуб «Интеру», который в настоящее время тренирует бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти.