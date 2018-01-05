СБУ отобрала российский паспорт у экс-министра здравоохранения Крыма

Симферополь, 5 января. Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского и изъяли у него российский паспорт, сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ установила местонахождение экс-министра здравоохранения Крыма. Михальчевский остановился в Киеве.

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у него российский паспорт, а также служебное удостоверение и другие документы.

«В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск», — констатировали в пресс-службе украинского ведомства.

Следственные действия на Украине в отношении Михальчевского продолжаются.

Напомним, он покинул пост министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года. В республике прогремели несколько громких скандалов, которые были связаны с завышенными ценами на лекарства в аптеках полуострова.