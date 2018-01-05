В Таллине не оказалось жителей, пропустивших новогоднее обращение Путина

Таллин, 5 января. Эстонские журналисты спросили у русскоязычного населения Таллина о том, чье новогоднее обращение они посмотрели – президента Эстонии Керсти Кальюлайд или главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщило издание Delfi.

Обращение российского лидера транслировалось 31 декабря 2017 года. Непосредственно Кальюлайд обратилась к населению 1 января 2018 года на площади Свободы.

Как удалось выяснить журналистам, все участники опроса смотрели новогоднее выступление Путина.

«Конечно, смотрели, еще бы. Президент России и президент Эстонии – это наши два президента», — рассказал один из горожан.

«Путина? Посмотрел. Ждем его в новом году! На очередной срок», — поведал другой.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории России начался сбор подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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