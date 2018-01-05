Спаллетти зовет защитника «Зенита» Кришито в «Интер»

Санкт-Петербург, 5 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, защитник «Зенита» Доменико Кришито интересен миланскому «Интеру».

Итальянский клуб тренирует бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, который и был инициатором приглашения Кришито в Петербург. Отмечается, что для решения проблемы на левом фланге обороны миланцы готовы заплатить «Зениту» порядка 5,5 миллиона евро, если трансфер будет оформлен оперативно.

Однако руководство петербургского клуба по-прежнему рассчитывает продлить соглашение с итальянским защитником, истекающее летом, и поэтому не готово оперативно продавать своего капитана.

31-летний футболист перешел в «Зенит» из ФК «Дженна» летом 2011 года за 15 миллионов евро. За это время он провел 213 матчей в футболке петербуржцев, забил 18 голов и отжал 28 передач.