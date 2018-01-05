Пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод в Донецке

Донецк, 5 января. Освобожденный из украинского плена уроженец Димитрова (с 2016 года — Мирноград) Владислав Балыкин, являющийся сторонником ДНР, сообщил, что Служба безопасности Украины предлагала ему совершить теракт на Донецком металлургическом заводе. По его словам, обратившийся к нему с данной просьбой полковник СБУ пообещал за взрыв присвоить звание Героя Украины.

«Говорит: «У вас в Донецке есть металлургический завод, — сказал Балыкин в интервью журналистам. — Ты поедешь. Мы тебя обменяем, чтобы ты совершил теракт, взорвал завод. Потом приедешь на Украину, мы тебе дадим медали, ордена, будешь героем Украины», сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.

По информации Донецкого агентства новостей, сотрудники СБУ задержали Балыкина в 2015 году. Ему дали пять лет тюрьмы, в которой его регулярно избивали и привлекали к тяжелому физическому труду.

Напомним, ранее бывший украинский летчик рассказал о преступлениях, которые совершали его сослуживцы во время войны в Донбассе.