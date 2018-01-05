Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка

Киев, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна стала энергонезависимой после решения Стокгольмского арбитража. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

Порошенко в социальной сети прокомментировал решение Стокгольмского арбитража в конце декабря по спору о поставках газа. Стороны представляли российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины».

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — считает украинский лидер. — Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины».

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.



Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ — Петро Порошенко (@poroshenko) January 5, 2018

По решению суда украинская компания обязана заплатить российскому партнеру два миллиарда долларов за уже осуществленные поставки. Также суд снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа. При этом остается в силе условие «бери или плати» для 80% от этого объема. Закупать газ по этим правилам «Нафтогаз» должен начать с 2018 года.