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Украина
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Украина
Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка
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    Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка

    16:46  5 Января 2018  /обновлено: 16:46  05 Января 2018
    3515

    Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка

    Киев, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна стала энергонезависимой после решения Стокгольмского арбитража. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Twitter.

    Порошенко в социальной сети прокомментировал решение Стокгольмского арбитража в конце декабря по спору о поставках газа. Стороны представляли российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины».

    «Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — считает украинский лидер. — Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины».

    По решению суда украинская компания обязана заплатить российскому партнеру два миллиарда долларов за уже осуществленные поставки. Также суд снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа. При этом остается в силе условие «бери или плати» для 80% от этого объема. Закупать газ по этим правилам «Нафтогаз» должен начать с 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #газпром #нафтогаз #стокгольмский арбитраж
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