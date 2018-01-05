«Справедливости нет»: в Киеве пожаловались, что Евросоюз обманул Украину

Киев, 5 декабря. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что Евросоюз якобы обманул власти Украины.

Как считает Гордон, европейцы уже не обсуждают вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

«Обманули. Смотрите, что получилось — слили Украину. Вопрос Крыма, понятно, вообще уже не обсуждается. Американцы продолжают обсуждать вопрос Крыма, европейцы — нет. Мало того, если бы не давление США на Европу, не было бы санкций, ничего не было бы», — пожаловался журналист в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Гордона, данная ситуация наглядно демонстрирует тот факт, что Киев не может добиться «справедливости».

«Главный вывод… можно выразить в двух словах: «Справедливости нет», — резюмировал он.

Ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр рассказал о том, что он рассчитывает на отмену антироссийских санкций.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации.