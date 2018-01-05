Донбасс сегодня: под Горловкой идут бои, украинские военные расстреливают друг друга

Донбасс, 5 января. Украинский генштаб проводит проверки по факту хищений средств со складов РАВ. Под Горловкой идут бои. К границам ЛНР стягивают технику ВСУ. Украинские СМИ «заступились» за ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Тишина в ЛНР

Трехдневное молчание украинской артиллерии и минометов, вероятно, имеет под собой несколько другие причины, нежели стремление командования ВСУ придерживаться перемирия. Военная разведка Луганской народной республики сообщает, что в частях и подразделениях украинской армии в зоне ответственности Народной милиции ЛНР проходит масштабная проверка хранения и учета ракетно-артиллерийских вооружений (РАВ.)

Причина новогодней инспекции банальна: частые случаи хищения боеприпасов и оружия предприимчивыми воинами так называемой АТО. Сама комиссия прибыла из генштаба Вооруженных сил Украины. Первыми, кто попал в немилость, стали подразделения 10 горно-штурмовой бригады украинской армии (10 огшбр ВСУ), дислоцированные в поселке Красная Горя близ подконтрольного Киеву Артемовска.

Донецкое направление

Согласно сообщениям военнослужащих ДНР, идет увеличение числа обстрелов территории республики. Горячей точкой минувших суток стали населенные пункты и позиции республики под Горловкой. На этих направлениях произведено свыше сотни выстрелов из штатных пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Кроме того, применялись ручные противотанковые и станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

ВСУ стягивают технику

Несмотря на тишину и относительное спокойствие, силы разведки Народной милиции ЛНР фиксируют перемещение военной техники противника к линии фронта. В Новотошковское (линия обстрела Первомайска и Стаханова) накануне прибыла колонна военной техники и вооружения ВСУ. Три бронетранспортера БТР-80 и 12 единиц автомобильной техники зашли с направления села Нижнее, на 5 километров сократив расстояние до линии фронта. Кроме того, в указанном районе силовики республики выявили нахождение минометного расчета украинских военнослужащих из 10 огшбр ВСУ.

Новогодние разборки

Не обошел «зеленый змий» стороной в новогодние праздники горных штурмовиков 10-й бригады украинского войска . Источники ЛНР сообщили, что 2 января в подразделении бригады случилась ссора во время распития алкогольных напитков. В результате произошла стрельба, был ранен один из участников.

Кроме этого, в поселке Ольховое украинский военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам. Один солдат погиб, двое получили ранения.

Вопрос ОБСЕ

Одной из ключевых тем Укрнета сегодня является якобы «нападение боевиков ДНР на патруль ОБСЕ в Макеевке». Украинские СМИ радостно пестрят подобными заголовками. Источником нападок стало сообщение международных наблюдателей в ежедневном отчете от 4 января. Цитируем:

«…команда Миссии видела двух мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами «ДНР». Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля Миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Команда Миссии незамедлительно покинула этот район».

Вывод о том, что это военнослужащие ВС ДНР, сделан украинскими журналистами на основании утверждений не совсем трезвых людей. Отметим, что, когда речь идет о военных Донецкой республики, ОБСЕ в своих отчетах так и пишут — «члены ДНР» или «вооруженные члены ДНР», а в этом отчете ни слова о военной форме или оружии.

Таким образом, в данном случае речь идет о гражданских, которые, пребывая в приподнятом настроении и слегка измененном состоянии сознания, решили «проучить» нерасторопных иностранцев и объяснить им суть вещей. Ведь ни для кого не секрет, что к международным наблюдателям СММ ОБСЕ жители Донбасса относятся, мягко сказать, с недопониманием функционала их «мандата».

Убежден, что и украинские СМИ также понимают, что военнослужащие ВС ДНР не имеют отношения к инциденту. Но темники украинского Мининформа, вероятно, не дают пространства для маневра.