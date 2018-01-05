Немецкий политолог посоветовал украинцам забыть о Крыме

Киев, 5 января. Немецкий политолог Александр Рар во время спора с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном дал совет, что должен делать Киев, чтобы не потерять Донбасс и остановить войну на востоке страны.

В эфире украинского телеканала 112 Гордон, комментируя ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, заявил, что у его страны «забрали комнаты в квартире, где она живет».

Однако Рар поспорил с ним, заметив, что Украине следует научиться договариваться с другими «жильцами». Он заметил, что в этой «квартире» их много.

«И эта квартира принадлежала до этого другой, побольше квартире, разделили ее. Это не выход из положения, — констатировал немецкий политолог. — Сейчас выход только один — предотвратить большую европейскую войну на территории Украины, сделать все для того, чтобы та же восточная Украина смогла договариваться с Киевом… Придать какую-то автономизацию тому же Донбассу».

Рар подчеркнул, что о возвращении Крыма Украине придется забыть. Однако он заметил, что с Донбассом, возможно, еще не все потеряно, но проблему необходимо решать не силовыми методами.