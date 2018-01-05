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Украина
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Украина
Немецкий политолог посоветовал украинцам забыть о Крыме
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    Немецкий политолог посоветовал украинцам забыть о Крыме

    16:33  5 Января 2018  /обновлено: 17:43  05 Января 2018
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    Немецкий политолог посоветовал украинцам забыть о Крыме

    Киев, 5 января. Немецкий политолог Александр Рар во время спора с украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном дал совет, что должен делать Киев, чтобы не потерять Донбасс и остановить войну на востоке страны.

    В эфире украинского телеканала 112 Гордон, комментируя ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, заявил, что у его страны «забрали комнаты в квартире, где она живет».

    Однако Рар поспорил с ним, заметив, что Украине следует научиться договариваться с другими «жильцами». Он заметил, что в этой «квартире» их много.

    «И эта квартира принадлежала до этого другой, побольше квартире, разделили ее. Это не выход из положения, — констатировал немецкий политолог. — Сейчас выход только один — предотвратить большую европейскую войну на территории Украины, сделать все для того, чтобы та же восточная Украина смогла договариваться с Киевом… Придать какую-то автономизацию тому же Донбассу».

    Рар подчеркнул, что о возвращении Крыма Украине придется забыть. Однако он заметил, что с Донбассом, возможно, еще не все потеряно, но проблему необходимо решать не силовыми методами.

    «А на востоке Украины нужно, с моей точки зрения, начать очень серьезный разговор с теми людьми, которые там живут», — констатировал немецкий эксперт.

    Немецкий политолог посоветовал украинцам забыть о Крыме

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #крым #гордон #политолог #рар
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