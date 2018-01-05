В России могут сократить 10 тысяч сотрудников ГИБДД

Москва, 5 января. В России могут сократить 10 тысяч сотрудников МВД на основании указа, который 31 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа, указ о сокращении штатной численности МВД затронет только сотрудников ГИБДД. Таким образом, ее штат сократится практически на одну пятую.

Попавшие под сокращение сотрудники смогут перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД, согласно приказу. Сами же сокращения будут проходить во всех регионах России, но не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются приемом экзаменов у кандидатов в водители и регистрационными действиями.

Как сообщает «Газета.ру», массовые сокращения в ГИБДД, вероятно, обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным.

Напомним, накануне глава российского государства подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.