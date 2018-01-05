«Своего диктатора требуем, а чужого прячем»: Ляшко призвал экстрадировать Саакашвили

Киев, 5 января. Народный депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что украинские власти должны экстрадировать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию.

По словам политика, необходимо срочно исправить ошибку, которую допустил глава государства Петр Порошенко. Он также напомнил о том, что «честный и независимый Тбилисский суд» заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы.

«Если мы этого не сделаем, то не имеем никакого морального права требовать от России экстрадиции Януковича. Потому что это двойные стандарты: своего диктатора требуем, а чужого — прячем на киевских крышах! Саакашвили и Янукович — братья-близнецы, которые ради власти убивали собственных граждан», — призвал Ляшко.

Напомним, ранее экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили указал на то, что оглашенный Тбилисским городским судом приговор противоречит международным и национальным нормативно-правовым актам.