Сирия намерена прорвать окружение: корреспондент ФАН прислал видео с передовой в Харасте

Ситуация в Восточной Гуте — в районе между населенными пунктами Хараста и Арбин — остается сложной. Ранее боевикам исламистских группировок «Джейш Аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось взять в кольцо блокады военную базу Сирийской арабской армии (САА) и комплекс зданий в северо-восточных предместьях Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на передовой и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

После того как военный объект оказался в осаде, боевики не прекращали вести обстрелы, рассчитывая захватить ключевую базу, однако правительственным силам удалось отразить удары. Сейчас огонь на линии соприкосновения временно утих — ситуация находится в ожидании. Исламисты укрываются в зданиях, захваченных у армии САР. Сирийские военные между тем завершают подготовку к массированной контратаке, планируя прорвать кольцо окружения и вернуть утраченные позиции уже в ближайшее время, передает наш корреспондент.

В качестве подкрепления из южной части провинции Идлиб под Дамаск был направлены военнослужащие 39-й, 40-й и 42-й бригад 4-й механизированной дивизии САА. Предполагается, что сразу после того, как контроль над захваченными территориями в окрестностях столицы будет восстановлен, данные подразделения вернутся в Идлиб, где разворачивается широкомасштабное наступление против террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ).

Многие военные эксперты уверены, что атака боевиков в Восточной Гуте как раз и имела цель отвлечь правительственные силы от основного театра военных действий. Идлиб является главным оплотом «Ан-Нусры», между тем части САА, поддерживаемые ВКС РФ, стремительно продвигаются вглубь провинции, приближаясь к ключевому городу Синджар.

1 Организация запрещена на территории РФ.