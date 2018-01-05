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Сирия намерена прорвать окружение: корреспондент ФАН прислал видео с передовой в Харасте
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    Сирия намерена прорвать окружение: корреспондент ФАН прислал видео с передовой в Харасте

    16:28  5 Января 2018  /обновлено: 16:28  05 Января 2018
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    Армия Сирии

    Ситуация в Восточной Гуте — в районе между населенными пунктами Хараста и Арбин — остается сложной. Ранее боевикам исламистских группировок «Джейш Аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось взять в кольцо блокады военную базу Сирийской арабской армии (САА) и комплекс зданий в северо-восточных предместьях Дамаска. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на передовой и  прислал эксклюзивные кадры с места событий.

    Карта военных действий — Дамаск

    После того как военный объект оказался в осаде, боевики не прекращали вести обстрелы, рассчитывая захватить ключевую базу, однако правительственным силам удалось отразить удары. Сейчас огонь на линии соприкосновения временно утих — ситуация находится в ожидании. Исламисты укрываются в зданиях, захваченных у армии САР. Сирийские военные между тем завершают подготовку к массированной контратаке, планируя прорвать кольцо окружения и вернуть утраченные позиции уже в ближайшее время, передает наш корреспондент.

    Передовая в Харасте

    В качестве подкрепления из южной части провинции Идлиб под Дамаск был направлены военнослужащие 39-й, 40-й и 42-й бригад 4-й механизированной дивизии САА. Предполагается, что сразу после того, как контроль над захваченными территориями в окрестностях столицы будет восстановлен, данные подразделения вернутся в Идлиб, где разворачивается широкомасштабное наступление против террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ).

    Многие военные эксперты уверены, что атака боевиков в Восточной Гуте как раз и имела цель отвлечь правительственные силы от основного театра военных действий. Идлиб является главным оплотом «Ан-Нусры», между тем части САА, поддерживаемые ВКС РФ, стремительно продвигаются вглубь провинции, приближаясь к ключевому городу Синджар.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам #ахрар аш-шам #хараста #синджар #тахрир аш-шам #файлак ар-рахман
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