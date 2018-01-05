Пилот перевозившего россиян самолета загадочно погиб в Финляндии

Хельсинки, 5 января. Сотрудники правоохранительных органов Финляндии выясняют обстоятельства гибели иностранного пилота авиалайнера в аэропорте Киттиля. Об этом сообщили в пятницу финские СМИ.

Инцидент произошел 4 января. Согласно предварительной информации, 20-местный самолет доставил в Финляндию группу россиян из Москвы. После этого авиалайнер должен был вылететь в Екатеринбург.

В ходе подготовке к отправлению 50-летнего командира экипажа ударило дверью в кабине. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте событий.

Напомним, ранее стало известно о том, что двухмоторный самолет Piper Aztec совершил жесткую посадку без шасси в Соединенных Штатах Америки.