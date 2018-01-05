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Специалисты назвали лучший смартфон 2017 года на Android
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    Специалисты назвали лучший смартфон 2017 года на Android

    17:03  5 Января 2018  /обновлено: 17:03  05 Января 2018
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    Специалисты назвали лучший смартфон 2017 года на Android

    Москва, 5 января. Компания Android Authority провела большое исследование и назвала лучший смартфон 2017 года, работающий на операционной системе Android.

    Эксперты изучили смартфоны на ОС Android, которые поступили в продажу в прошлом году. Специалисты пришли к выводу, что лучшим из них был китайский Huawei Mate 10 Pro.

    Сотрудники Android Authority объяснили свой выбор тем, что указанная модель обошла соперников и в скорости работы, и по возможностями аккумулятора, и в качестве съемки, и другими техническими параметрами. Кроме того, они учли и соответствие способностей гаджета его цене. Известно также, что качество снимков смартфонов определялось путем пользовательского голосования.

    Специалисты назвали лучший смартфон 2017 года на Android

    По итогам всех зачетов Huawei Mate 10 Pro получил 361 балл, в то время как популярный Samsung Galaxy Note 8 заработал лишь 354 балла. Бронза досталась OnePlus 5T за 337 баллов.

    Автор: Катерина Тимошенска
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    #android #samsung galaxy note 8 #huawei mate 10 pro #oneplus 5t
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