Специалисты назвали лучший смартфон 2017 года на Android

Москва, 5 января. Компания Android Authority провела большое исследование и назвала лучший смартфон 2017 года, работающий на операционной системе Android.

Эксперты изучили смартфоны на ОС Android, которые поступили в продажу в прошлом году. Специалисты пришли к выводу, что лучшим из них был китайский Huawei Mate 10 Pro.

Сотрудники Android Authority объяснили свой выбор тем, что указанная модель обошла соперников и в скорости работы, и по возможностями аккумулятора, и в качестве съемки, и другими техническими параметрами. Кроме того, они учли и соответствие способностей гаджета его цене. Известно также, что качество снимков смартфонов определялось путем пользовательского голосования.

По итогам всех зачетов Huawei Mate 10 Pro получил 361 балл, в то время как популярный Samsung Galaxy Note 8 заработал лишь 354 балла. Бронза досталась OnePlus 5T за 337 баллов.