Пушков назвал странным «прощание» Порошенко с Россией

Москва, 5 января. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал последние высказывания президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что Киев сказал окончательное «прощай» Москве.

Как передает издание «Инфокс», сенатор напомнил Порошенко о том, что Российская Федерация по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит. А Россия по-прежнему главный торговый партнер Украины. Странное прощание», — отметил Пушков.

Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2018

Напомним, ранее политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков указал на то, что украинская сторона сохраняет экономические и культурные связи с РФ.