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Украина
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Политика
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии
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    Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии

    15:59  5 Января 2018  /обновлено: 15:59  05 Января 2018
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    Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии

    Москва, 5 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает внятной реакции от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на высылку российских журналистов из Латвии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    «Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от представителя организации по вопросам свободы СМИ А.Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии», — отметила Захарова.

    Она напомнила, что Дезир во время визита в Россию заявлял, что подобные вопросы не следует решать принципом взаимности. В свою очередь, в случае, если не последует никаких действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, то российская сторона будет вынуждена применить ответные меры, заверила Захарова.

    В настоящее время российская сторона ожидает, что Дезин сможет «доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», добавила российский дипломат.

    Напомним, накануне Захарова объяснила, зачем Латвия выдворила российских журналистов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #обсе #захарова #мид рф #латвия #журналисты
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