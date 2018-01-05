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Весь мир
За стеной и двумя океанами: эксперт рассказал, как выглядит справедливость по-американски
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    За стеной и двумя океанами: эксперт рассказал, как выглядит справедливость по-американски

    15:16  5 Января 2018
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    США теряют роль в «глобальных процессах»: эксперт о «справедливости по-американски»

    Президент Турции Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение жюри присяжных суда Соединенных Штатов о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана. Турецкий лидер добавил, что «справедливость по-американски» серьезно беспокоит весь мир. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким сообщил, что жюри присяжных в Штатах признало Атиллу виновным в попытке помочь Тегерану обойти американские санкции.

    «Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

    Двойные стандарты

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН заявление турецкого лидера.

    «Президент Эрдоган — не первый и не последний государственный лидер, обвиняющий Америку в применении двойных стандартов. Такое обвинение, причем не обязательно применительно к США, стало общим местом международных отношений и уже, судя по всему, никого особенно не беспокоит. Вашингтон заподозрили в двойных стандартах, Вашингтон либо молчит, либо говорит, что это не так, либо выдвигает встречные обвинения, которые, кстати, как правило, также абсолютно верны. А дальше — либо вообще ничего не происходит, либо все начинается по второму кругу, еще более нивелируя само понятие «двойные стандарты», — пояснил Станислав Бышок.

    США теряют роль в «глобальных процессах»: эксперт о «справедливости по-американски»

    По мнению эксперта, если все государства в той или иной степени используют эту практику, то взаимные упреки не имеют никакой ценности. Америку хотят сделать ответственной за наступление эры «пост-правды», в которой оказался мир.

    «Вместе с тем следует заметить, что эта эра совпадает как раз со снижением роли США в глобальных процессах, с переходом к многополярному миру, о котором так много говорили националисты, антиглобалисты, евразийцы и много кто еще. В однополярном мире с центром в Вашингтоне есть две правды — одна, условно говоря, американская, а другая — ложная. В многополярном мире у каждого своя правда, причем попытки прийти к какому-то компромиссу зачастую заканчиваются взаимными обвинениями в распространении «фейк-ньюс» или в желании навязать «чужую» точку зрения.

    Многополярный мир по определению нестабилен. И, к слову, здесь США, защищенные от Европы и Азии по бокам мировыми океанами, а от нестабильной Мексики на юге — стеной, оказываются в гораздо более выгодном положении, чем та же Турция, разорванная между взрывоопасным Ближним Востоком и недовольной авторитарным «неоосманизмом» президента Эрдогана Европой. Любое государство преследует свои собственные цели, которые вовсе не обязательно совпадают с целями других государств, а зачастую и прямо им противоречат. Для Турции развитие бизнеса с Ираном — перспективное направление, для США Иран — противник», — добавил Станислав Бышок.

    США теряют роль в «глобальных процессах»: эксперт о «справедливости по-американски»

    В этой связи, заметил эксперт, понятным являются как санкции США в отношении турецкого банка, имеющего дело с Тегераном, так и возмущение по этому поводу Анкары.

    «Здесь не может быть компромиссов: если Турция сотрудничает с врагами США, Вашингтон её «наказывает». Эрдоган обвиняет Вашингтон в непоследовательности, указывая на то, что американцы отказываются отдавать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, как предполагается, стоит за попыткой государственного переворота полуторагодичной давности. Вместе с тем США как раз вполне последовательны, работая даже в рамках одного и того же государства с разными «клиентами», в том числе враждебными друг другу. Американцы не кладут все яйца в одну корзину — и эта стратегия оказывается выигрышной. Хотя даже в случае проигрыша Вашингтону ничего не грозит — его, кто бы ни сидел в Белом доме и каковы бы ни были мировые тренды, по-прежнему защищают два океана и южная стена», — резюмировал Станислав Бышок.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #турция #бышок
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