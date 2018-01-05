За стеной и двумя океанами: эксперт рассказал, как выглядит справедливость по-американски

Президент Турции Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение жюри присяжных суда Соединенных Штатов о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана. Турецкий лидер добавил, что «справедливость по-американски» серьезно беспокоит весь мир. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее и.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким сообщил, что жюри присяжных в Штатах признало Атиллу виновным в попытке помочь Тегерану обойти американские санкции.

«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе», — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Двойные стандарты

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН заявление турецкого лидера.

«Президент Эрдоган — не первый и не последний государственный лидер, обвиняющий Америку в применении двойных стандартов. Такое обвинение, причем не обязательно применительно к США, стало общим местом международных отношений и уже, судя по всему, никого особенно не беспокоит. Вашингтон заподозрили в двойных стандартах, Вашингтон либо молчит, либо говорит, что это не так, либо выдвигает встречные обвинения, которые, кстати, как правило, также абсолютно верны. А дальше — либо вообще ничего не происходит, либо все начинается по второму кругу, еще более нивелируя само понятие «двойные стандарты», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, если все государства в той или иной степени используют эту практику, то взаимные упреки не имеют никакой ценности. Америку хотят сделать ответственной за наступление эры «пост-правды», в которой оказался мир.

«Вместе с тем следует заметить, что эта эра совпадает как раз со снижением роли США в глобальных процессах, с переходом к многополярному миру, о котором так много говорили националисты, антиглобалисты, евразийцы и много кто еще. В однополярном мире с центром в Вашингтоне есть две правды — одна, условно говоря, американская, а другая — ложная. В многополярном мире у каждого своя правда, причем попытки прийти к какому-то компромиссу зачастую заканчиваются взаимными обвинениями в распространении «фейк-ньюс» или в желании навязать «чужую» точку зрения.

Многополярный мир по определению нестабилен. И, к слову, здесь США, защищенные от Европы и Азии по бокам мировыми океанами, а от нестабильной Мексики на юге — стеной, оказываются в гораздо более выгодном положении, чем та же Турция, разорванная между взрывоопасным Ближним Востоком и недовольной авторитарным «неоосманизмом» президента Эрдогана Европой. Любое государство преследует свои собственные цели, которые вовсе не обязательно совпадают с целями других государств, а зачастую и прямо им противоречат. Для Турции развитие бизнеса с Ираном — перспективное направление, для США Иран — противник», — добавил Станислав Бышок.

В этой связи, заметил эксперт, понятным являются как санкции США в отношении турецкого банка, имеющего дело с Тегераном, так и возмущение по этому поводу Анкары.