Профессор из США обвинил Россию в краже Санкт-Петербурга у штата Флорида

Вашингтон, 5 января. Профессор Вирджинского института изучения советской оккупации Дейл Харрингтон выразил мнение, что русские якобы украли название города «Санкт-Петербург» у штата Флорида.

Во время лекции американский профессор сделал неожиданное заявление. По мнению историка, название города «Санкт-Петербург» было украдено русскими у США. Он отметил, что одноименный город есть в штате Флорида.

Кроме того, профессор из США убежден, что на этом заимствования не закончились.

«У нас, кроме Санкт-Петербурга, они украли названия для таких городов как Москва, Одесса и Чикаго. Ещё через КГБ они украли нашу великую американскую идею полета в космос», — цитирует Харрингтона ИА «Панорама».

Также американский специалист выразил мнение, что русский Дед Мороз был украден у европейцев и был «переименован усилиями НКВД в 1937 году».