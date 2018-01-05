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Профессор из США обвинил Россию в краже Санкт-Петербурга у штата Флорида
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    Профессор из США обвинил Россию в краже Санкт-Петербурга у штата Флорида

    15:19  5 Января 2018  /обновлено: 15:19  05 Января 2018
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    Профессор из США обвинил Россию в краже Санкт-Петербурга у штата Флорида

    Вашингтон, 5 января. Профессор Вирджинского института изучения советской оккупации Дейл Харрингтон выразил мнение, что русские якобы украли название города «Санкт-Петербург» у штата Флорида.

    Во время лекции американский профессор сделал неожиданное заявление. По мнению историка, название города «Санкт-Петербург» было украдено русскими у США. Он отметил, что одноименный город есть в штате Флорида.

    Кроме того, профессор из США убежден, что на этом заимствования не закончились.

    «У нас, кроме Санкт-Петербурга, они украли названия для таких городов как Москва, Одесса и Чикаго. Ещё через КГБ они украли нашу великую американскую идею полета в космос», — цитирует Харрингтона ИА «Панорама».

    Также американский специалист выразил мнение, что русский Дед Мороз был украден у европейцев и был «переименован усилиями НКВД в 1937 году».

    «Русские постоянно что-то воруют у других», — считает профессор Вирджинского института изучения советской оккупации.

    Профессор из США обвинил Россию в краже Санкт-Петербурга у штата Флорида

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #кража #санкт-петербург #флорида #профессор
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