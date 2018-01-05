Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного

Москва, 5 января. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил журналистам о том, что рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) нравится ему больше, чем Вячеслав Машнов (Гнойный).

Российский политик раскритиковал псевдоним Машнова.

«Oxxxymiron. Мне второго название не нравится — какая-то противная кличка», — цитирует слова Мединского RT.

Министру также предложили выбрать между журналистами Владимиром Познером и Юрием Дудем.

«Владимир Соловьев», — ответил он в ходе интервью.

Напомним, ранее стало известно о том, что известные рэперы Вячеслав Машнов и Александр Степанов (ST) записали баттл, в котором были задействованы самые популярные запросы в поисковике «Яндекс» за 2017 год. Они затронули такие события, как скандал вокруг Дианы Шурыгиной, смерть вокалиста Linkin Park и многое другое.