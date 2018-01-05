Сирия, 5 января. ИГИЛовцы переходят на сторону курдов в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы ИГ1 запретили беженцам покидать лагерь «Аль-Ярмук» в Дамаске. Боевики ударили по мирным домам на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам у населенного пункта Хараста в Восточной Гуте; открыли ответный огонь по позициям исламистов северо-западнее Алеппо; ударили по укрепрайонам «Нусры»*** в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: запретило беженцам покидать лагерь «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; ведет бои с «Нусрой» близ деревни Ялда южнее столицы.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилые дома в районе Дахия Аль-Асад на западе города Алеппо; утверждает, что САА понесла потери в столкновениях в Идлибе.

Курды: заявляют, что порядка 70 ИГИЛовцев сдались недалеко от поля Аль-Танак в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: обучает новых саперов для разминирования города Ракка.

Провинция Дамаск

Стало известно, что террористы «Исламского государства», оккупировавшие районы к югу от Дамаска, не позволяют палестинским беженцам покидать территорию лагеря «Аль-Ярмук». Как сообщает новостное агентство Special Monitoring Mission to Syria, все эмигранты находятся под жестким контролем ИГИЛовцев, возможность передвижения и другие свободы мирных граждан были существенно ограничены под различными предлогами. Напомним, лагерь был захвачен боевиками в начале апреля 2015 года.

Одновременно с этим радикалы ИГ не перестают вести бои с исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), столкновения отмечаются на участке между населенным пунктом Ядла и районом Дамаска Хаджар Аль-Асвад.

В Восточной Гуте тем временем продолжается вооруженное противостояние между боевиками антиправительственных группировок и войсками САР. Информационный портал Al Masdar News передает, что под руководством 105-й и 106-й бригад части Сирийской арабской армии (САА) заняли несколько строений на подступах к военной базе в городе Хараста, осажденной исламистами. Местные источники передают, что бои все еще не утихают.

Провинция Алеппо

Жилые кварталы административного центра провинции в очередной раз подверглись ракетным ударам со стороны радикалов группировок вооруженной оппозиции, союзных «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Согласно сведениям Сирийского наблюдательного пунктам за правами человека (SOHR), снаряды боевиков упали на дома мирных граждан в районе Дахия Аль-Асад. В настоящий момент выясняется, пострадал ли кто-нибудь из местных жителей. Правительственные силы тут же открыли ответный огонь по местам дислокации исламистов к северо-западу от Алеппо, откуда и был проведен обстрел.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский интернет-портал (QSD_Jabha) сообщает о том, что порядка 70 террористов «Исламского государства» сдались Сирийской демократической армии**** (SDF) в районе нефтяного поля Аль-Танак. Некоторые из них пришли со своими семьями. Вероятно, отряды ИГИЛ1 пытались укрыться на территориях, оккупированных курдами, после того как бежали с западного берега реки Евфрат во время освободительной операции САА и ВКС РФ. Тем не менее некоторые местные активисты утверждают, что радикалы не сдались курдам в плен, а перешли на их сторону по условиям тайного соглашения. Напомним, ранее поступали сообщения о том, что террористы вступают в ряды проамериканской «демократической армии», где занимают высокие посты. Кроме того, десант США не раз эвакуировал высокопоставленных главарей террористической группировки из зоны боевых действий.

Провинция Идлиб

Информационное агентство SOHR сообщает о взрыве, прогремевшем в районе пограничного пункта пропуска «Баб Эль-Хава» вблизи сирийско-турецкой границы. Некоторые военные источники утверждают, что взрывное устройство было заложено курдскими бойцами, которые намеревались нанести урон турецким силам. Напомним, Турция продолжает наращивать огневую мощь у границ курдского кантона Африн, периодически обстреливая позиции курдов. Это могло побудить Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) к ответным боевым действиям.

В южной части провинции не прекращается вооруженная конфронтация между правительственными войсками и ополченцами-шиитами с одной стороны и боевиками нескольких исламистских организаций с другой. Twitter-канал (BehzadMoezi) сообщает, что боевики провели артиллерийский обстрел позиций сирийских сил в районе деревни Аль-Маниха. Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, ведет огонь по укрепрайонам «Ан-Нусры» неподалеку от населенных пунктов Джиср Аш-Шигур и Бидама. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало, тогда как оппозиционное информагентство EMC News Center передает, что боевикам удалось уничтожить три танка армии САР в окрестностях деревни Умм Раджим. Тем не менее данные сведения не получили официального подтверждения.

Провинция Ракка

Местное агентство новостей Raqqa 24 сообщает о новом взрыве в столице провинции. Очевидно, что бомба была заложена еще во время оккупации административного центра террористами «Исламского государства». В результате взрыва пострадали три несовершеннолетних подростка. Таким образом, Ракка до сих пор не была зачищена от взрывных устройств, оставленных боевиками, несмотря на то, что прошло уже почти три месяца с тех пор, как город был «освобожден» Демократическими силами Сирии (SDF) и ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Между тем интернет-порталы, связанные с альянсом, время от времени повторяют сообщения о том, что в населенном пункте продолжается операция по разминированию. Кроме того, США утверждают, что активно способствуют этому. Так, Twitter-канал (coalition) заявляет, что американские военные обучают курдов саперному делу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)