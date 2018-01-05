Сирия: корреспондент ФАН запечатлел штаб боевиков, оборудованный в туннеле между Идлибом и Латакией

Вооруженные антиправительственные группировки своими действиями причинили огромный ущерб инфраструктуре многих районов Сирии. В частности, серьезно пострадали железные дороги. Связь между отдельными регионами арабской республики была нарушена, многие участки полотна были разобраны боевиками. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к группе специалистов и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), исследовавших часть дороги, ранее находившуюся под контролем исламистов, на северо-востоке провинции Латакия.

Сообщение по железнодорожной линии, соединяющей города Латакия и Алеппо, с началом сирийского конфликта было прервано, поскольку значительная часть дороги пролегает через северные районы провинции Идлиб, целиком оккупированной террористами «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и других исламистских группировок. В районе границы между Латакией и Идлибом простираются горы Джебель Аль-Акрад, и потому железнодорожный путь из Латакии в Алеппо проходит через множество туннелей.

Недавно правительственные силы САР отбили у радикалов часть территорий в регионе, и в том числе установили контроль над частью дороги протяженностью почти в 500 метров. В ходе инспекции, в которой принял участие наш корреспондент, выяснилось, что боевики активно используют железнодорожные туннели в качестве укрытий, разбирая полотно и оборудуя в них командные пункты или убежища для полевых командиров исламистских формирований. Штаб, в котором побывала команда специалистов, сирийские военные и репортер ФАН, был хорошо оборудован и замаскирован. В них были налажены подача воды и электричества, а также вентиляция.

Как рассказал нашему корреспонденту один из экспертов, радикалы используют таким же образом еще как минимум четыре туннеля на северо-западной окраине Идлиба недалеко от турецкой границы. Большинство из них оборудованы под штаб-квартиры главарей группировок, откуда они осуществляют командование отрядами боевиков. Один туннель, расположенный ближе всех к границе, фактически является складом вооружений и боеприпасов, поставляемых боевикам из Турции.

Железнодорожная сеть охватывает почти всю территорию Сирии. Этим летом после нескольких лет вооруженных действий возобновилось сообщение между Алеппо и восточными предместьями города. Также планируется восстановление движения по линии, связывающей Тартус, Хомс, Эль-Карьятейн и фосфатные месторождения в Центральной Сирии к юго-западу от Пальмиры. Ранее власти САР предложили сотрудничество в рамках проекта по реставрации данной железнодорожной линии представителям РДЖ и некоторых других российских компаний.

1 Организация запрещена на территории РФ.