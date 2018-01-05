Выборы-2018: в Крыму стартовал сбор подписей в поддержку Путина

Симферополь, 5 января. На территории Крымского полуострова стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на президентских выборах-2018. Об этом журналистам рассказала в пятницу глава регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Елена Одновол.

«Мы уверены, что множество крымчан поставят свои подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина, тем более что Крым впервые принимает участие в президентских выборах», — цитирует ее слова РИА Новости.

Сбор подписей проходит в Симферополе (ТЦ «Южная Галерея») и Севастополе (ТЦ «Муссон»). Он продлится до 30 января 2018 года.

Как отметила руководитель севастопольского отделения «Волонтеров Победы» Александра Гурьева, волонтерам удалось заинтересовать молодежь.

«Все горожане получат возможность поддержать нашего президента. Мы только стартовали, но люди уже охотно подходят», — подчеркнула она.

Напомним, в конце декабря 2017 года инициативная группа сделала официальное заявление о выдвижении действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выборы в 2018 году.

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