Суд на Кипре заморозил активы самого богатого гражданина Украины

Лондон, 5 января. Активы на 820 млн долларов владельца холдинга «СКМ» Рината Ахметова, который является самым богатым гражданином Украины, заморожены по решению суда на Кипре, сообщает в пятницу газета Financial Times.

Как стало известно, решение районного суда Никосии, касающееся украинского бизнесмена и девяти других ответчиков, было принято еще 27 декабря минувшего года. Среди активов оказалась, в том числе, квартира в Лондоне, которая когда-то считалась самой дорогой недвижимостью в мире.

Отметим, что аресты проводятся в рамках дела «Укртелекома».

Напомним, лондонский суд ранее арестовал активы экс-совладельцев Приватбанка Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Таким образом, решение суда в кипрской столице означает, что с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины.





