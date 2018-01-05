В Киеве заявили о скором исчезновении Украины с политической карты мира

Киев, 5 января. Происходящее на территории современной Украины свидетельствует о скором исчезновении страны с политической карты мира, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

Бойко выступил с критикой в адрес политики действующей украинской власти. Он подчеркнул, что государство уже не может продолжать свое существование в условиях управленческого беспорядка, который на данный момент в стране происходит. Кроме того, по его мнению, на Украине отсутствуют средства «разрешения споров между элементами этой системы».

В качестве примера журналист приводит действия президента Украины Петра Порошенко, который ликвидировал огромное количество судов и создал такое же число новых.