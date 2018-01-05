КС Молдавии поддержал запрет новостных передач из России в обход президента

Кишинев, 5 января. Конституционный суд Молдавии принял решение, что при утверждении закона о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России временно исполнять обязанности президента страны смогут спикер парламента или премьер.

Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить документ о запрете на территории страны трансляции программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, поступающих из России, без участия президента.

«В соответствии со статьей 91-й конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве исполняющего обязанности издаст декрет о промульгации (утвердит. – Прим. ФАН) закон об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио», — констатировал глава Конституционного суда Молдавии Тудор Панцыр.

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон ранее два раза отклонил этот закон.