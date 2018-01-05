Эксперты рассказали, каких специалистов ждут сокращения в 2018 году‍

Москва, 5 января. Аналитики портала SuperJob.ru рассказали, работники каких профессий в 2018 году могут лишиться должности.

Как стало известно, без работы могут остаться юристы низкой квалификации, модераторы, операторы ввода информации, специалисты по страхованию, бухгалтеры начального уровня, а также операторы кол-центров. Продолжающаяся автоматизация рутинной работы может стать причиной сокращений.

По мнению экспертов, все это приведет к внутренней отраслевой миграции, когда сотрудники переходят от одного стартапа к другому.

Согласно данным специалистов, проблем с трудоустройством точно не будет у водителей, курьеров, работников ресторанного бизнеса и сферы ретейла.

Напомним, ранее министерство труда назвало причину роста официальной безработицы в России.