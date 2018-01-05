КПРФ совершает огромную ошибку: Сурайкин о выдвижении Грудинина

В преддверии масштабной предвыборной кампании 2018 года КПРФ сделала очень неожиданный ход: коммунистическая партия отказалась от выдвижения на пост кандидата в президенты Российской Федерации своего руководителя Геннадия Зюганова. Вместо бессменного лидера КПРФ был выдвинут малоизвестный на федеральном уровне коммерсант Павел Грудинин.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал Федеральному агентству новостей выдвижение Грудинина на пост кандидата президента РФ, выразив мнение, что у КПРФ очень серьезный системный кризис, раз партия выдвигает такого человека.

«Те, кто много лет поддерживаtт КПРФ или партию «Коммунисты России», являются сторонниками коммунистических взглядов. Поэтому хотят видеть в кандидатах настоящего коммуниста, достойного кандидата. Любому здравомыслящему человеку понятно, как бы это все красиво ни выглядело, что если человек (Павел Грудинин, — Прим. ФАН) является миллиардером, то уже не очень хорошо.

У Грудинина, согласно декларации, в 2015 году только доход от процентов составил 752 миллиона рублей. Вы представляете, сколько у него денег? Плюс, он владелец колхоза, который сам по себе стоит несколько миллиардов рублей. Это настоящий миллиардер. Очень крупный. И я понимаю, если бы он свой доход отдавал партии, на благо коммунистического дела. Все-таки есть порядочные люди, которые много зарабатывают. Но он еще только вчера был членом «Единой России». Если человек заработал миллиарды, если человек состоит в партии власти («Единая Россия»), а затем вдруг переобувается в коммунисты, то это, мягко говоря, выглядит странно. К такому человеку сразу возникают вопросы. Поэтому совершенно однозначно, что большая часть потенциального электората не поддержит такую кандидатуру», — пояснил Максим Сурайкин.

По мнению политика, КПРФ за последние годы довольно сильно была «национализирована». Она ежегодно получает полтора миллиарда из государственного бюджета.