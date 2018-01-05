В Раде заявили о возможности «безотлагательной депортации» Саакашвили с Украины

Киев, 5 января. Заочный обвинительный приговор в Грузии бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили открывает возможности для его депортации с Украины, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Мосийчук прокомментировал решение суда в Тбилиси, который заочно осудил Саакашвили на три года лишения свободы за превышение должностных полномочий во время его руководства Грузией. Как установило следствие, президент в обход комиссии по помилованию сократил срок лишения свободы для трех сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были обвинены в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

«Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию», — констатировал украинский депутат.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями» на посту президента страны, пишет RT.