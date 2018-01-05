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Украина
Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда
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    Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда

    13:27  5 Января 2018  /обновлено: 13:27  05 Января 2018
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    Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда

    Киев, 5 января. Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прокомментировал вынесенный ему приговор в Грузии. Так, экс-грузинский лидер назвал его «незаконным и противоречащим международным и национальным нормам».

    «Приговор» грузинского суда… по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Политик также выразил мнение, что приговор, оглашенный Тбилисским городским судом, как и процесс в Киеве, показывает, что «олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом», передает RT.

    Напомним, суд в Тбилиси заочно приговорил экс-лидера Грузии к трем годам лишения свободы. Ранее Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #саакашвили #грузия
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