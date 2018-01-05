Воздушный шар с туристами упал в Луксоре, есть жертвы

Луксор, 5 января. Воздушный шар с туристами потерпел крушение в египетском Луксоре. Один человек погиб.

Трагедия произошла на юге Египта. В Луксоре потерпел крушение воздушный шар, в котором находились туристы.

Как передают египетские СМИ, семеро человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, в результате чрезвычайного происшествия один человек погиб. Жертвой стал гражданин США. На данный момент пострадавшим всю необходимую помощь оказывают врачи, передает RT.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за сильных порывов ветра. Пилот воздушного шара не смог справится с управлением, отмечают источники.