Первые люди, заселившие Америку, прибыли из России — ученые

Джуно (США), 5 января. Первые люди, заселившие Америку, прибыли с территории современной России. Такие выводы сделали специалисты Аляскинского университета, проанализировав ДНК индейской девочки, которая умерла в конце последнего ледникового периода. Об этом сообщается в статье в журнале Nature.

Так, ученые изучили ДНК шестинедельной девочки, умершей 11,5 тыс. лет назад, и сделали вывод, что среди ее предков были выходцы из Сибири. Известно, что Аляска была связана с Сибирью во время последнего ледникового периода Беринговым перешейком — так называемым сухопутным мостом. Благодаря нему древние люди с легкостью перемещались с одного континента на другой.

Таким образом, ученые выразили уверенность, что первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России.

Напомним, ранее британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, как быстро на Земле вымрут люди, если вдруг в одночасье все станут каннибалами.