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Первые люди, заселившие Америку, прибыли из России — ученые
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    Первые люди, заселившие Америку, прибыли из России — ученые

    13:35  5 Января 2018  /обновлено: 13:37  05 Января 2018
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    Первые люди, заселившие Америку, прибыли из России — ученые

    Джуно (США), 5 января. Первые люди, заселившие Америку, прибыли с территории современной России. Такие выводы сделали специалисты Аляскинского университета, проанализировав ДНК индейской девочки, которая умерла в конце последнего ледникового периода. Об этом сообщается в статье в журнале Nature.

    Так, ученые изучили ДНК шестинедельной девочки, умершей 11,5 тыс. лет назад, и сделали вывод, что среди ее предков были выходцы из Сибири. Известно, что Аляска была связана с Сибирью во время последнего ледникового периода Беринговым перешейком — так называемым сухопутным мостом. Благодаря нему древние люди с легкостью перемещались с одного континента на другой.

    Таким образом, ученые выразили уверенность, что первые люди, прибывшие в Америку, являются мигрантами с территорий современной России.

    Напомним, ранее британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, как быстро на Земле вымрут люди, если вдруг в одночасье все станут каннибалами.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #ученые #аляска #сибирь
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