Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

Сирия, 5 января. После атаки на военную базу «Хмеймим» в САР 31 декабря, Сирийская арабская армия (САА) значительно усилила охрану территорий, которые расположены в окрестностях аэродрома. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Все, что известно на текущий момент об обстреле российской авиабазы – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как сообщает Минобороны РФ, 31 декабря 2017 года с наступлением темноты аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате минометного обстрела погибли двое российских военнослужащих. Как уточняется, сирийские правительственные силы разыскивают террористов, причастных к атаке на аэродром, и усиливают режим охраны прилегающих к «Хмеймиму» территорий.

Это не первая атака радикальных исламистов, направленная против российской авиагруппы ВКС РФ в Сирии. 27 декабря из района населенного пункта Бдама боевики так называемой «1-й береговой бригады» «Сирийской свободной армии» (ССА) запустили несколько ракет по российской авиабазе. Однако тогда ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» успешно перехватил две из них, а еще одна взорвалась, не долетев, в районе города Джабла.

Задолго до официального сообщения Минобороны РФ, ряд средств массовой информации начал распространять сообщения о том, что якобы в результате обстрела боевиками авиабазы «Хмеймим» было уничтожено не менее семи самолетов, свыше десяти военнослужащих получили ранения. Несмотря на то, что Минобороны РФ опровергло информацию ряда СМИ о якобы тяжелых последствиях обстрела, информационная волна прошлась по социальным сетям, где отдельные авторы начали рассказывать свои версии событий.

Так, блогер Роман Сапоньков, представляющийся военным журналистом, опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» некие фотографии, которые якобы подтверждают обстрел авиабазы «Хмеймим», но подлинность этих фотографий вызывает сомнения. При этом в интернет-среде Сапонькова представляют как «корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) и «Журналистской правды» в Сирии». Редакция ФАН уведомляет читателей, что издание никакого отношения к гражданину Сапонькову не имеет, а два года назад он выполнял разовое поручение редакции ФАН. Также, как сообщил ФАН главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков, Роман Сапоньков не является сотрудником «Журналисткой правды».