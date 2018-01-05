Эрдоган возмущен «справедливостью по-американски»

Анкара, 5 января. Президента Турции Тайипа Эрдогана возмутила «справедливость по-американски», которой обеспокоен весь мир. Это заявление он сделал после решения присяжных в США признать виновным генерального директора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана.

Эрдоган считает, что ситуация, которая сложилась в американском суде, где рассматривалось дело против Атиллы, не имеет ничего общего с международным правом. По его мнению, это был «неприемлемый подход к правосудию». Турецкий лидер подчеркнул, что уже весь мир обеспокоен «справедливостью по-американски».

Глава Турции также обратил внимание, что власти США по-прежнему отказываются выдать Анкаре проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя в Вашингтон были отправлены «сотни коробок» с материалами о преступной деятельности этого оппозиционера, передает РИА Новости.

По мнению Эрдогана, в США вспоминают о демократии только тогда, когда им это выгодно. В другое же время, как считает Эрдоган, США руководствуются исключительно своими интересами.