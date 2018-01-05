Депутат Рады рассказал, кто превратил Украину в «остров невезения»

Киев, 5 января. Международные торговые пути обходят Украину стороной, что превращает страну в остров невезения, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев прокомментировал обещание украинских властей построить новые порты в стране. Он отметил, что действующие украинские пристани простаивают, а востребованность в прибалтийских и турецких морских воротах, наоборот, растет.

Депутат рады напомнил, что «Шелковый путь» пошел в обход его страны, что повлияло на существенное снижение загрузки портов.

«Украина превращается в остров невезения, — заявил он в эфире телеканала NewsOne. — Превращается потому, что таким делает нас власть».

Мураев напомнил, что Украина находится на «стыке двух огромных рынков». По мнению депутата, у его страны шикарные возможности.