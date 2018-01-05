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Бывший украинский летчик рассказал о военных преступлениях ВСУ в Донбассе
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    Бывший украинский летчик рассказал о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

    12:42  5 Января 2018  /обновлено: 12:42  05 Января 2018
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    Бывший украинский летчик рассказал о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

    Киев, 5 января. Бывший украинский летчик рассказал о преступлениях, которые совершали его сослуживцы во время войны в Донбассе. Мужчина, представившийся Евгением, в 2014 году отказался участвовать в «антитеррористической операции» на востоке Украины, но был задержан СБУ при вывозе в Донбасс секретных документов и записей переговоров летчиков украинских ВВС. В итоге он был освобожден в конце декабря 2017 года в ходе обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной.

    По словам мужчины, он является бывшим штурманом наведения на командном пункте. Говоря о преступлениях ВСУ, он сообщил, что вертолеты ВС Украины расстреливали гражданские машины и хлебовозы, давались приказы по нанесению авиаударов по населенным пунктам Донбасса. 

    Бывший офицер ВВС Украины также отметил, что украинских солдат заставляли выполнять преступные приказы и бомбить гражданские объекты — за это их поощряли деньгами и «даже звездочками для погон». При этом военное командование скрывало от военнослужащих потери, не высылая помощь своим же солдатам. Те бойцы ВСУ, которые отказывались идти на преступления, либо подвергались увольнению по статье, либо становились фигурантами уголовного дела. 

    Мужчина признался, что после задержания в 2014 году его регулярно избивали, а также угрожали расправой семье. Он добавил, что Донецкая народная республика теперь стала для него домом, передает издание «Политнавигатор».

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #всу #донбасс
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