Грабитель из Новокузнецка поблагодарил полицейских за задержание

Кемерово, 5 декабря. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину в Новокузнецке: он избил ее и забрал сумку с ценными вещами. Сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя и он поблагодарил их за это.

Как оказалось, мужчина поссорился с супругой и пошел гулять по городу. Он подошел к женщине и попросил у нее закурить, но та ему грубо отказала. Он решил избить и похитить у местной жительницы сумку, в которой были документы, банковские карты и другие вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

До этого подозреваемый совершил кражу из припаркованного во дворе автомобиля: он разбил стекло и вытащил компрессор, панель от магнитолы и другие вещи на общую сумму пять тысяч рублей, сообщает «Газета Кемерова». Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж» и «Кража».