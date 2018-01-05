Сирия, 5 января. «Файлак Ар-Рахман» признала свои потери в Восточной Гуте. Под минометным обстрелом боевиков в Дамаске погибла женщина. Отряд ИГ1 предпринял попытку атаки на позиции САА близ границы между Хомсом и Дейр-эз-Зором, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают наступление САА в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление из Идлиба на северо-восток Дамаска.

«Исламское государство»1: попыталось провести атаку смертника в районе границы между Хомсом и Дейр-эз-Зором; понесло потери в ходе рейдов ВС Ирака в провинциях Киркук и Дияла.

Сирийская свободная армия (ССА)**: отбила атаку «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Дамаск, погибла женщина; потеряла населенные пункты Аль-Фухайль и Расмус Аль-Абд на северо-востоке Идлиба; вернула поселение Шейх Барака в провинции Идлиб.

«Файлак Ар-Рахман»: потеряла нескольких своих исламистов и бригадного командира в столкновениях с САА в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: захватили населенный пункт Гаранидж в южной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News передает, что военнослужащие 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии (САА) направились к населенному пункту Хараста прошлой ночью. Сообщается, что в Восточную Гуту передислоцируют 39-ю и 40-ю бригады, базирующиеся вблизи границы между Хамой и Идлибом. Ранее в поддержку САА были переброшены части 42-й бригады. Напомним, правительственные силы ведут на окраинах Харасты контрнаступление против группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам», которые отбили несколько районов у САА. Как только утраченные территории будут возвращены, дополнительные части САА вернутся в Идлиб, где в настоящий момент ведется крупномасштабное наступление в сторону авиабазы «Абу Ад-Духур».

Тем временем оппозиционные источники, подконтрольные формированию «Файлак Ар-Рахман», которое выступает на стороне «Ан-Нусры»***, опубликовали заявление о смерти нескольких своих бойцов и полевого командира Хасана Аль-Боши во время ожесточенных боев на северо-востоке Дамаска. СМИ вооруженной оппозиции передают, что в результате ракетного удара сил САР не менее 16 радикалов были ликвидированы. Кроме того, значительные потери в живой силе понесли также «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и «Ахрар Аш-Шам».

В ответ исламисты вновь открыли огонь из минометов по жилым кварталам города Дамаск. Как передает Twitter-канал (smmsyria), под обстрелом боевиков оказался район Аль-Амара, в результате чего погибла женщина из числа мирных жителей, еще как минимум 24 человека получили ранения.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства», бежавшие на территории Сирийской пустыни в западной части провинции Дейр-эз-Зор под натиском САА и ВКС РФ, предприняли вылазку в районы, контролируемые правительственными силами, на востоке Хомса. По данным агентства новостей Al Masdar News, террорист-смертник ИГИЛ1 на заминированном автомобиле попытался приблизиться к опорным пунктам подразделений САР в районе водохранилища Талила. Отмечается, что разрозненные отряды ИГИЛовцев, дислоцирующиеся между Дейр-эз-Зором и Хомсом, намеревались прорвать линии обороны САА. Тем не менее, как сообщает информагентство SANA News, «джихад-мобиль», на борту которого находилось около пятисот килограмм взрывчатого вещества, был уничтожен, прежде чем успел приблизиться к позициям армии Башара Асада.

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжились бои Демократических сил Сирии**** (SDF) и террористов «Исламского государства», укрывшихся в подконтрольных курдам районах, в южной части региона, передает информационный портал Al Masdar News. Курдские войска, поддерживаемые ВВС международной коалиции, взяли под контроль населенный пункт Гаранидж. Отмечается, что бои вблизи поселения длились более недели. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, часть ИГИЛовцев бежала на восточный берег Евфрата во время наступления Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ.

Провинция Даръа

В юго-западной части Даръа не прекращаются боестолкновения между радикалами незаконного вооруженного формирования Сирийская свободная армия (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства». Новостной портал Al Masdar News передает, что ИГИЛовцы предприняли попытку захватить ключевой город Аш-Шейх Саид и военную базу исламистов. Сперва радикалам ИГ удалось продвинуться в регионе и занять несколько контрольно-пропускных пунктов. Однако боевики «свободной армии» сразу же начали контрнаступление с применением артиллерии, противотанковых ракет и танков, после чего террористы были отброшены на исходные позиции. Местные источники утверждают, что в ходе контратаки ССА «Джейш Халид ибн Аль-Валид» понесла потери в живой силе.

Провинция Идлиб

Сирийские войска продолжают развивать наступление на юго-востоке Идлиба, продвигаясь в направлении соседней провинции Алеппо. В результате последних столкновений при поддержке российских ВКС под контроль правительственных подразделений перешли города Аль-Фухайль и Расмус Аль-Абд. Тем не менее радикалы также не перестают оказывать упорное сопротивление силам САА. Так, согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, тяжелые бои развернулись у населенного пункта Шейх Барака. Части САА вошли в город, однако исламисты провели мощную контратаку, в ходе которой армия Башара Асада и ее союзники были вынуждены провести тактическое отступление для перегруппировки. Напомним, Шейх Барака является последним препятствием на пути САА к городу Синджар, который считается одним из ключевых оплотов боевиков.

Ирак

Накануне поступала информация о начале новой военной операции по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство» в провинции Киркук. Напомним, в связи с участившимися нападениями ИГИЛовцев в городе Хавиджа был введен комендантский час. Как сообщает информационное агентство Iraqi News, в ходе обысков были арестованы десять радикалов ИГ, еще четверо были нейтрализованы при попытке оказать сопротивление. Ранее также отряд ИГИЛ был выявлен в провинции Дияла, где удалось уничтожить 13 исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)