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Более 30 пожарных тушили горящий дом в Кемерово
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    Более 30 пожарных тушили горящий дом в Кемерово

    11:54  5 Января 2018  /обновлено: 11:54  05 Января 2018
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    поБолее 30 пожарных тушили горящий дом в Кемерово

    Кемерово, 5 января. Более трех десятков сотрудников пожарно-спасательного подразделения тушили горящий дом на проспекте Советский в Кемерово в четверг, 4 января.

    Получив сообщение о возгорании в многоквартирном доме, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. На месте пожара работали 34 специалиста, для тушения огня им потребовалось использовать десять единиц техники.

    По информации «Газеты Кемерова», жильцов дома эвакуировали, во время тушения пожара они ждали в автобусе. Отмечается, что пострадавших нет.

    Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт дежурного в 22.27, спустя 18 минут пожар был полностью ликвидирован.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кемерово
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