Сирия: представитель Мининформации САР рассказала ФАН о жизни в Хомсе и роли ВКС РФ в спасении страны

Члены съемочной команды Федерального агентства новостей (ФАН) встретились с начальником отдела внешних связей Министерства информации САР в городе Хомс мадам Хайят. Она рассказала об установлении мирной жизни в арабской республике, ситуации в освобожденном Хомсе, о роли ВКС РФ в спасении Сирии от терроризма. Подробнее об этом и многом другом читайте в нашем материале.

По словам нашей собеседницы, ее родной город Хомс был освобожден одним из первых, однако район Аль-Ваер на западной окраине еще долгое время оставался в оккупации и только в мае этого года был наконец полностью зачищен. Теперь этот город является одной из наиболее безопасных частей республики. Именно поэтому люди в этот раз особенно рады Новому году и Рождеству.

«Прежде всего, хочу сказать вам — добро пожаловать в город Хомс, город мира. Безусловно, этот год был выдающимся и судьбоносным для нас. Теперь мы видим на улицах радостных и свободных жителей, а не вооруженных боевиков. Все жители очень рады празднику, а в этом году — как никогда раньше», — заметила мадам Хайят.

Однако пребывание террористов не осталось бесследным. Женщина рассказала, что Аль-Ваер и ряд других районов серьезно пострадали в результате действий боевиков. В настоящее время, тем не менее, большинство жителей уже вернулись в свои дома, также продолжаются активные работы по восстановлению города. Самое главное уже позади — возобновлена подача воды и электричества, вновь открылись школы, больницы и банки.

«Благодаря усилиям сирийской армии и союзных сил, которые днем и ночью сутками выполняли свою тяжелую работу, Хомс стал одним из первых безопасных городов в Сирии. Дай бог, чтоб и во всей республике было так же спокойно и безопасно. Сейчас люди продолжают возвращаться в свои дома. Однако после боевиков осталось немало разрушений. В некоторых кварталах эти разрушения частичны — где-то 30-35%, в других — до 70%. Но в целом даже в районе Аль-Ваер стремительно налаживается нормальная жизнь. Мы сейчас активно работаем над восстановлением того, чему был нанесен ущерб», — поделилась представитель мининформации САР.

Война принесла не только разрушения — также погибло или было ранено множество сирийцев. Женщина рассказала нашему корреспонденту, что и сама потеряла близкого человека. До начала конфликта у нее было трое сыновей. Все они участвовали в боях, но один из них погиб. Это случилось 3-го января 2014-го года в городе Джасим в провинции Даръа во время защиты здания госпиталя от осаждавших населенный пункт боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Оборона сирийской армии была прорвана, когда террорист-смертник на заминированном БТР пробил стену здания и подорвался. Ее сын Махмуд погиб вместе с еще 45 бойцами правительственных войск.

«Сирия потеряла немало людей, погибших в боях с террористами, также остается большое количество раненых. Однако без них, наверно, не наступил бы мир, мы помним их — эти люди обеспечили нашу свободу и нормальную жизнь в нашей стране, поэтому они навсегда останутся героями для всей Сирии», — отметила женщина.

Теперь в республике все изменилось — вооруженная фаза конфликта завершается, «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) потерпело сокрушительное поражение. По мнению мадам Хайят, в этом есть огромная заслуга России, которая откликнулась на зов Дамаска о помощи и буквально спасла Сирию от неминуемой гибели:

«Россия — дружественная, миролюбивая, справедливая и великая страна, она не могла не выступить за правое дело. Мы знали это, и потому попросили ее помочь нам. Терроризм пытался уничтожить народ Сирии, ее культуру, историю. Боевики разрушали храмы, церкви, школы, больницы. Мы вынуждены были просить помощи у страны-друга России, большое спасибо ей за Пальмиру, за освобождение Сирийской пустыни, Дейр-эз-Зора и других районов нашей страны. Мы благодарим каждого из России, кто помогал и сопереживал нам, благодарим искренне и от всего сердца. Просто невозможно выразить всю нашу благодарность словами. Россия – это сердце и душа всего мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.